防疫期間，大家無法出國旅遊，即使在國內也因社交距離限令，多選擇宅在家從事室內活動，玩玩遊戲或追劇打發時間，這些娛樂常讓人熬夜進行，無形中透支大量體力。如此一來，不僅傷身，加速皮膚老化、產生黑眼圈，身體也跟著疲憊不已。

其實，熬夜體力透支除了睡眠的調整，一些營養素的補充攝取，亦可降低熬夜的疲勞，進而促進睡眠品質，有助於元氣的恢復：

1、色胺酸：為一種必需胺基酸，它是大腦製造血清素的原料，血清素能讓人放鬆、心情愉悅及減緩神經活動，而引發睡意，含有色胺酸的食物有乳酪、香蕉、馬鈴薯、豆腐及各類堅果等。

2、維生素B12：富含維生素B群的食物，對降低疲勞也有幫助。維生素B12有維持神經系統健康及消除煩躁不安的功能，有研究發現，維生素B12能使難以入眠及常在半夜醒來的人，改善睡眠情況，而讓慢性失眠患者服用維生素B12數天後，多數人的睡眠情況都獲得改善，但一旦停止服用，失眠的問題又回來了。

3、維生素B6：幫助製造血清素，且其與維生素B1、B2一起作用，可以讓色胺酸轉換為菸鹼酸，人體中如果缺乏菸鹼酸，常會焦慮、易怒，進一步也會讓人睡不好。

日常生活維生素B群豐富的食物，包括酵母、全麥製品、花生、胡桃及蔬菜等，尤其是綠葉蔬菜、牛奶、肝臟、牛肉、豬肉及蛋類。

4、鈣、鐵及鎂：大多數人都知道鈣、鐵及鎂攝取不足，會增加罹患骨質疏鬆症及貧血的危險，但普遍不知道，缺乏鈣、鐵及鎂，也可能讓人睡不好。鈣質及鐵質攝取不足的人，容易出現肌肉痠痛及失眠的問題，而鈣和另一種礦物質鎂併用，能成為天然的放鬆劑及鎮定劑，人體內的鎂含量過低時，會容易失去抗壓能力，

日常生活中富含鈣的食物有帶骨小魚、綠葉蔬菜及豆類等，鐵質食物有紅肉、綠葉蔬菜、蘋果、葡萄、櫻桃等，而從香蕉、巧克力、堅果類中可以攝取到鎂。

5、溫白開水：一旦熬夜，補充水分很重要，因為水分攝取不足，會使身體功能無法正常運作，也容易造成疲勞。因此，熬夜時必須多補充水分，這裡指的水分並不是指含糖、含咖啡因的飲料，而是一般的常溫白開水，將有助於細胞的修復、恢復疲勞。

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(中時電子報)