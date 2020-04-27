台北市中山區林森北路錢櫃KTV 26日驚傳火災，造成5死慘劇，台北地檢署承辦主任檢察官張智堯、檢察官黃筵銘27日下午將首度與消防局火調科、北市警局刑事鑑識中心人員前往錢櫃林森店勘驗火警現場，釐清起火點及起火原因、確認5名死者死亡的地點。

由於檢警調閱監視器，並訊問施作電梯的包商員工證稱，起火點是五樓施工處附近的儲藏室，初步排除是施工不慎引發火警，但為何儲藏室會起火，仍待檢警下午勘驗釐清。

據了解，檢方認為本案是重大公安意外，已商請火調、鑑識人員盡早完成火調及鑑識報告，讓檢方早日釐清案情，並追究相關人責任。

台北地檢署26日深夜訊問錢櫃主管、員工、施工包商共17人後，27日凌晨諭知錢櫃3名幹部各交保25萬元，今天主要是以勘驗現場為主，暫時沒有訊問相關人的動作。

據了解，現場民眾表示，火警當下沒聽到警報，灑水設備也沒啟動，且消防局人員指業者有 5項消防設備關掉，業者施工未申報核准等疑似人為肇禍因素，成為北檢究責重點。檢方昨交保3名錢櫃幹部後，將針對3人供詞進一步調查，調查部分消防設備未啟動，是否與錢櫃高層有關，不排除案情向上發展的可能。

(中時 )