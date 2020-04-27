新冠肺炎疫情延燒，卻意外帶動恩德科技台灣廠木工機在首季訂單翻倍增長，台灣產能滿載，訂單能見度看到八月。恩德與持股近八成的總格精密，兩公司合計在手訂單12.5億元，今年營運目標是轉虧為盈，總格預計年底興櫃轉上櫃，今(27)日上漲0.28元而以6.80元開出，開盤未久成交爆量，推升股價至漲停7.17元。

事欣科集團董事長廖文嘉投資入主恩德之後，先後購德國MONFORTS及MATEC兩家工具機廠，恩德從木工機跨足到工具機生產領域。恩德台灣廠生產木工機為主。

廖文嘉出手相助，恩德將花蓮門諾醫院麻醉科主治醫師賴賢勇等三名專科醫師開發的醫療用「Taiwan Box防疫保護箱」量產，首度跨足醫療材料生產領域，近期也獲屏東縣政府採購1,500個防疫保護箱，恩德上週五另捐贈300個防疫保護箱給屏東縣政府，提供給全國醫護人員使用。

恩德主管表示，恩德轉投資MONFORTS工具機廠，因歐洲許多國家及美國各州封城，只能有限度生產，工具機訂單尚未起色。反倒是台灣木工機訂單成長一倍，主因是許多醫療院所、企業、百貨公司美食街或餐廳因應防疫，需要用木工機切割成壓克力板作座位分隔或防護箱，造就台灣廠木工機訂單翻倍，產能滿載，訂單能見度看到八月，目前在手訂單，連同總格合計12.5億元。

恩德第一季合併營收8.39億元，年減10.75％。恩德主管表示，恩德陸續接獲大陸生產製程自動化設備業者的訂單，第二季營運會優於第一季，恩德今年營運會逐季好轉。去年處分及結束虧損事業，都於去年認列損失，才出現去年每股虧損1.39元，今年持續處分虧損企業，但不需要再認列虧損，不會影響今年獲利，今年營運目標是轉虧為盈。

總格生產PCB成型機，持續接獲大陸PCB及生產製程自動化設備業者採購PCB成型機，第一季營收1.48億元，年成長50.87％，在手訂單3、4億元，今年營運目標是營收及獲利都優於去年，預計今年底前申請興櫃轉上櫃。

(工商 )