人民幣中間價升100點 10:222020/04/27 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣中間價27日報7.0703，較上個交易日7.0803升100點或0.14％。 中間價較上日下午4時30分收報7.0829，升126點；較上日晚上11時30分收報7.0823，升120點。 在岸、離岸人民幣早盤均走升，在岸價09：39報7.0739，升76或0.107％，離岸價報7.0739，漲76點或0.1073％。 (工商 ) #人民幣中間價 #收報 #日報 #上個 #中間價 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸人民日報：善於化危為機 捕捉創造機遇 10:272020/04/23 兩岸 人民幣中間價升16個基點 人行連續16日暫停逆回購 10:532020/04/23 財經 滬深兩市均收跌 上證指數下跌5點 16:212020/04/23 財經 恆生指數收報23,977點 上漲0.35％ 17:492020/04/23 財經 人民幣在岸價收升51個基點 18:202020/04/23 財經 陸三大電信商首季獲利均衰退 中聯通最慘 04:092020/04/24 全球財經 美調查網站：「新冠病毒來自武漢病毒實驗室」為假新聞 10:562020/04/26 兩岸 財經熱門新聞 驚！油價爆死劫 專家：散戶機會來了 - 財經 工商社論》全球既有貿易秩序正在加速脫鉤 - 工商社論 - 工商時報 對陸出口 傳須改註中國‧台灣 - 財經要聞 - 工商時報 爆股災…巴菲特「沒出聲」！他驚曝凶兆 - 財經 華為系統何時超越蘋果、安卓？任正非曝驚人答案 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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