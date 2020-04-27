人民幣中間價27日報7.0703，較上個交易日7.0803升100點或0.14％。

中間價較上日下午4時30分收報7.0829，升126點；較上日晚上11時30分收報7.0823，升120點。

在岸、離岸人民幣早盤均走升，在岸價09：39報7.0739，升76或0.107％，離岸價報7.0739，漲76點或0.1073％。

(工商 )

#人民幣中間價 #收報 #日報 #上個 #中間價