相中中台灣企業辦公需求的潛力，多家金控壽險紛紛超前部署！「錢進」台中市七期重劃區開發商辦大樓，如今商辦商圈的聚落成形；據高力國際27日公布最新調查指出，近幾年台中商辦售價漲已逾15％，租金也大漲逾25％。

高力國際調研部董事梁儀盈27日表示，多家金控、壽險等業者早在多年前便看到台中七期辦公市場的潛在需求，早早前進台中設點，而且部分更是直接買地購樓。

高力國際資本市場部執行董事黃正忠表示，台中七期向為中台灣最重要的金融保險業重鎮，目前富邦金控、新光金控、中信金控、三商美邦等指標金控、壽險業者都在台中七期設有中台灣企業總部，甚至四大會計事務所，繼勤業眾信去年進駐中信金控臺中金融大樓後，累積有三大已經駐足在七期，僅有安永的辦公室還位於台灣大道辦公商圈上。

梁儀盈表示，台中市七期商圈內辦公大樓的進駐率由2018年第二季的54%，成長至2019年第四季的83%，一年半內增加近30%，可見需求強勁。

支撐此波進駐熱潮的產業類別除了金融及專業服務外，很大部分是來自於資訊業，包括網際網路產業、軟體服務業如資訊安全、APP開發、程式設計開發等業務，均是七期商圈最主要的辦公室租客。

梁儀盈指出，台中七期商圈發展日趨成熟，產業聚集效應越來越明顯，已成為台中市新設立公司的選點以及企業搬遷的首選，也促使在地建商紛紛投入商辦大樓開發，近幾年新推辦公室建案不但逐年增量，銷售也展現不錯佳績，包括興富發集團鼎盛BHW、CBD時代廣場、NTC國家商貿中心等辦公室建案，都在推案短時間內銷售進度超前。

至於，只租不售的辦公室也同樣受到歡迎，包括豐邑集團市政核心大樓、中信金控旗下臺中金融大樓等頂級商辦，進駐率提升，租金也持續攀新高。

高力國際黃正忠分析近幾年台中市商辦買賣價與租金的走勢，前幾年台中市商辦均價每坪落在25至30萬元，近2年則推升至每坪30至35萬元，漲幅超過15%。

至於，過往最令人委屈是台中商辦租金每月每坪不到1千元、約700至900元，而近年新建商辦大樓已一舉突破千元大關，租金漲幅逾25%。

(工商 )