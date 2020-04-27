為了解決電力人才需求，由工研院號召產學研組成的「電網學校暨人才發展聯盟」將頒發總額超過100萬元的獎學金，即日起至5月10日開始收件，得獎者最高可獲3萬元獎學金，還有利爭取上市上櫃公司實習機會，增加聯盟中企業雇用意願，為自己電力職涯開拓美好未來。

電網學校暨人才發展聯盟獎學金主要是由聯盟成員共同出資，一年發放兩次，去年上路後，總計有42名得獎者，發出超過100萬元獎學金，不少身為聯盟成員的企業主，紛紛在頒獎典禮上爭取得獎者到自家公司上班機會，像是和平電廠、亞力電機等企業還現場加碼，只要是電網學校培育的優秀學生，就有薪資加碼至少一成的機會。廠商如海龍離岸風電團團隊（北陸能源NPI 與玉山能源合資）等則釋出歐洲培訓實習機會，學習營運知識與技能。

工研院電網管理與現代化策略辦公室主任劉志文表示，電力與綠能產業是相輔相成的關係，強健的電力電網系統，可以快速增加不同綠能電源併網，並且確保每度電都能被妥善利用，解決再生能源供電間歇性的問題，電力領域在再生能源帶動下未來潛力無窮，預計將可結合AI與大數據分析創造出龐大的經濟效益。隨著電力產業蓬勃成長，人才需求同樣水漲船高，必須要有質高量多的電網人才補上，而電力人才不只侷限在電機等硬體領域，還有財稅、會計、經濟、軟體領域，像是綠電憑證或融資就必須靠金融專才、風力發電預測則要靠軟體人才撰寫演算法等，為此，工研院決定擔任領頭羊，號召產學研共26個單位，組成電網學校暨人才發展聯盟，以獎學金、電力課程等方式培育人才，幫助這些優秀潛力菁英朝電力領域的康莊大道邁進。 獲得2019年電網學校暨人才發展聯盟獎學金傑出學生獎項的邱信瑋，目前就讀成功大學電機系博士班，他沒有把這三萬元獎學金用於玩樂或是買奢侈品，而是拿來參加2019年於澳門舉辦的IEEE亞太電力與能源工程會議，對電力熱情可見一斑，這場會議有來自歐美等上千名教授、學生參與，邱信瑋是少數上台發表論文的臺灣人，大大展現自己優秀的電力研究成果，為自己的未來的電力職涯打開敲門磚。

目前就讀成功大學機械系的謝霆翰，獲得2019年電網人才獎學金傑出專題成果獎肯定，他說，比起半導體、IC領域，電力專門的獎學金真的少之又少，電網學校獎學金不但讓他能展現電力領域的研究成果，頒獎典禮上還安排國內外綠能、電力大企業主擔任頒獎人，透過第一線與大企業直接討論，有效幫助他提前瞭解產業趨勢變化與需求，對於未來職場生涯絕對是正面助益。

「電網學校暨人才發展聯盟」匯集百萬獎學金，即日起至5月10日開始收件，報名不限科系，獎項總共有三大類，包括優秀專題提案獎、傑出專題成果獎、優秀學生獎學金，獎金分別1萬元到3萬元不等，相關報名者必須修畢電路學或電工學等同課程，且已修畢或願意另修至少三門電力工程相關課程；報名優秀學生獎學金者，則需為大專院校研究所全職學生，並從事電力工程相關領域研究。

獎學金頒獎典禮預計邀請台灣汽電共生股份有限公司、台灣綜合研究院、亞力電機、和平電廠、東元電機、哥本哈根基礎建設基金 CIP、海龍離岸風電團隊、健格科技、康舒科技、祥正電機、達德能源集團、海鼎風力發電(捷熱能源、安能集團、麥格理綠投資集團)等聯盟成員參與，讓企業可以直接跟優秀得獎者媒合接觸，為臺灣電力產業挹注新活水。

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