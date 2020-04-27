北市林森錢櫃昨（26日）火警釀5死，唯一1名女性死者是36歲周姓女子，當天她與友人在開慶生趴，沒想遇死劫，生日成忌日，她的胞弟到警局認屍，當場哭斷腸，腿軟跪地哭喊：「已計畫買車給姊姊當生日禮物。」旁人見狀鼻酸不已。

錢櫃這場無情火奪5條人命，54人送醫，但第一時間僅有1樓警報器響起，導致不少人錯過逃生的黃金時間，原因竟是人為疏失，釀出這次重大傷亡意外。

檢警昨晚勘驗監視器畫面，證實是5樓的儲藏室起火，初步排除是電梯施工導致，並發現擴增電梯中的消防、水電等工程是由其他廠商承包，昨雖未到場施工，但所有工人全部通知到案說明，其中一名名王姓管線工人才坦承「3月就將消防設備關閉」，也有向錢櫃幹部回報，沒想到竟發生如此嚴重的意外。

火調結果顯示，由於排煙、灑水、消防警報、廣播系統等消防設備被關閉，且「每一層要分別去關」，涉及嚴重人為疏失。而5名死者當中，周雨喬是最後一位被確認身分，當天因是周女的生日，才會跟好友一起相約出門聚會慶生，沒想到會發生這樣的意外。周女胞弟聞訊到場下跪哭喊「姊姊啊！」，還說，跟姊姊的感情非常好，本來計畫要送轎車給姊姊，當生日禮物，沒想到竟然天人永隔。

(中時電子報)