新北市長侯友宜27日被問及，台北市林森北路錢櫃KTV，26日上午發生火警造成5人死亡，但台北市長柯文哲第一時間人不在北市坐鎮，是否會覺得不太好？侯回應，防疫也不忘拚市政，相信柯文哲會做好他的工作。

侯友宜表示，我們要把公安做好，防疫也不忘拚市政，現階段最重要的是，把司法調查責任歸屬釐清，對家屬給予撫慰、協助，讓責任清楚、撫平家屬傷痛，這才是最重要的責任，大家好好做，我相信柯市長會做好他的工作。

(中時 )