錢櫃大火5死 侯友宜：防疫不忘市政 相信柯會做好 10:162020/04/27 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市大火釀5死柯第一時間不在場，侯：防疫不忘市政，相信柯會做好（戴上容攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜27日被問及，台北市林森北路錢櫃KTV，26日上午發生火警造成5人死亡，但台北市長柯文哲第一時間人不在北市坐鎮，是否會覺得不太好？侯回應，防疫也不忘拚市政，相信柯文哲會做好他的工作。 侯友宜表示，我們要把公安做好，防疫也不忘拚市政，現階段最重要的是，把司法調查責任歸屬釐清，對家屬給予撫慰、協助，讓責任清楚、撫平家屬傷痛，這才是最重要的責任，大家好好做，我相信柯市長會做好他的工作。 (中時 ) #責任 #防疫 #市政 #市長 #侯友宜 也許您會感興趣 推薦閱讀 磐石艦官兵國中集合 引虛驚 04:102020/04/23 地方新聞 防疫從幼童做起 大崁國小響應八里區公所推廣防疫洗手歌 10:012020/04/23 社會 嘉義縣居家檢疫出關 寫信讚防疫人員很偉大 10:442020/04/23 生活 中彰投苗聯合防疫 推動10大方案簽屬合作聲明 15:262020/04/23 政治 敦睦艦載疫歸來的元凶 04:102020/04/24 時論廣場 陳家欽贈防疫物資 桃園是首站 19:342020/04/24 社會 韓國瑜比病毒還要毒？ 04:102020/04/25 時論廣場 侯友宜：若篩檢量充足 建議入境者全面普篩 10:042020/04/25 政治 行政院長蘇貞昌視察台北市防疫旅館 16:022020/04/25 政治 高巿長罷免投票 高規格防疫 04:102020/04/26 地方新聞 政治熱門新聞 金正恩若驟然離世 于北辰驚爆台灣麻煩了 - 政治 台北錢櫃大火 命理師算柯P未來令人大驚 - 政治 六都市長防疫滿意度 他居然贏鄭文燦 - 政治 韓執政後高雄又出現嚇人場景 韓粉喊好怪 - 政治 高雄氣爆45億善款查到了？雄檢2案由曝光 網驚呼... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。