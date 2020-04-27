立積(4968)今年營運無懼新冠肺炎疫情衝擊，反倒因為疫情關係下，居家上班、遠端教學等趨勢加溫，WiFi晶片需求強勁，今年5G上路將帶動WiFi 6進入大規模滲透，加上手機WiFi 6也將從本季開始小量出貨華為，將呈現逐季成長下，立積今年營運樂觀，法人也看好，今年獲利可望翻倍成長，立積今日股價強勢攻高，漲幅一度達近9%，股價最高達179.5元。

全球壟罩新冠肺炎，居家上班、遠端教學等需求急速攀升，帶動路由器需求大幅成長，WiFi晶片也出現大量訂單，立積第二季、第三季營運動能強勁，下半年營收可望逐季創歷史新高，立積也預估，今年營收一定比去年好，毛利率目標還是維持在35%，法人也樂觀看好，年獲利可望翻倍成長。

5G今年於全球大規模商轉，WiFi 6將在今年開始大規模滲透，802.11ax規格也就是俗稱的WiFi 6，預計今年整體WiFi 6出貨將會明顯成長，立積下半年訂單仍沒有下修的跡象。至於Mobile方面，手機進入隨著4G、5G，FM晶片將會變成基本配備，儘管目前大陸工信部尚未強制規定，但是此長期趨勢確認，華為的FM晶片計畫在第二季出貨，今年整體手機出貨占比約10%。

在產能方上，立積在後端測試機台目前已擴充至28台，第二季目標將持續擴至34台，以應付訂單需求。

(時報資訊)