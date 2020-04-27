1.台積電(2330)：完成5G手機晶片先進封裝供應鏈布局，早盤股價彈升至298.5元，收復5日線。
2.中鴻(2014)：調降5月內銷盤價，外資連兩日賣超，惟下方月線有撐，早盤仍隨大盤漲逾3.3%。
3.東森(2614)：外資連三天買超，股價續漲逾5%、達13.45元。
4.大宇資(6111)：去年每股盈餘6.77元，連續3年獲利，通過配息3元、為15年來首度配發股利，今早股價續戰70關。
5.錢櫃(8359)：林森店火警釀大禍，股價一度重摔至87.4元、跌幅達12%，回測26月低點，盤中跌幅隨大盤縮減至約3.5%。
6.好樂迪(9943)：轉投資錢櫃林森店火災，損失尚無法估計，早盤帶量下跌2%。
7.南亞(1303)；兩年大投資逾700億，加上陸EG進口增、營運回穩，股價走揚逾2%。
8.立積(4968)：訂單滿手，衝刺出貨，晨盤高漲逾8.5%，衝上近4個月高價、直拚180元關卡。
9.聯發科(2454)：5G晶片發燒，多頭格局不變，早盤上漲逾4%。
10.鴻準(2354)：新iPhone SE熱賣，第二季業績添柴，多方吃補攻高2%。
11.興能高(6558)：遠距需求帶動訂單看到6月，量能增溫推升股價，今早大漲逾6%。
12.全漢(3015)：積極買回庫藏股，高檔整理後再拉第二根長紅棒，創2018年8月以來高價。
13.國巨(2327)：外資連賣12日，多方不動如山，今早站上360元，漲幅高達5%。
14.統一(1216)：民生物資題材支持股價，66元支撐強，多方攻回5日線，走高1.5%。
15.長虹(5534)：擬配息6.3元，殖利率題材穩住股價，今早成功回到80元。
16.全宇生技-KY(4148)：上周五獲外資買超1623張，早盤火速攻頂，站穩五日線。
17.晶電(2448)：挾Mini LED題材獲法人買盤追捧，早盤放量衝高7%，攻克40元及波段新高。
18.是方(6561)：受惠遠距辦公風潮營運添翼，近日獲外資偏多操作，晨盤價量俱揚彈升7%，改寫天價322.5元。
19.熒茂(4729)：獲呼吸器急單題材續燒，帶動股價連3日攻頂，站上逾半年高峰。
20.寶齡富錦(1760)：攻新冠檢測，轉機題材火熱，股價連拉3根漲停，登2年高。
21.前鼎(4908)：5G商轉可期，鼓舞多方士氣，早盤急拉漲停鎖住，登2個月高位。
22.奇鋐(3017)：三大法人24日轉買超2571張，早盤放量漲逾2%，站上所有短均。
23.新麗(9944)：早盤多頭帶量上攻，股價跳空漲停。
24.康那香(9919)：防疫當道，三大法人24日擴大買超1622張，早盤一度觸及漲停，改寫前高。
25.資通(2471)：外資24日轉買超266張，早盤亮燈漲停，登近1年來新高。
26.零壹(3029)：合計三大法人連11日買超，早盤放量漲逾4%，登近7個月新高。
27.恩德(1528)：跨足醫材生產成果斐然，木工機訂單翻倍，早盤聞訊攻漲停，一舉收復5日線、10日線。
28.網家(8044)：iPhone SE買氣旺，旗下PChome 24h購物受惠，早盤漲逾4%，重返百元關。
(時報資訊)
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