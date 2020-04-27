台積電(2330)股價開高，漲4元至298元，漲幅1.3%，帶動台股早盤漲逾百點至10500點之上，目前上檔面臨300元以及季線反壓。上周全周，外資對台積電反手賣超18357張，台積電股價略壓回。

台積電ADR上周五收52.73美元，上漲0.09美元或0.17%，折合台幣每股約317.22元。台積電上周五股價收在294元，單日外資小幅賣超567張。上周，外資賣超台積電18357張，目前持股比率為75.97%。

台積電於16日法說會預期第二季展望平穩也對全年公司仍樂觀，以及先進製程如預期發展，持續領先地位，帶動股價一度衝過300元以及季線反壓。

台積公司認為，今年營運同樣會受到疫情影響，不過，預期在5G與高效能運算需求強勁帶動下，今年營收可望成長14%至19%，表現將優於晶圓代工業的成長7%至13%水準。

台積電先進製程技術領先的優勢穩固，去年7奈米製程業績達2495.48億元，年增幅度超過2倍，成為台積電主力製程技術，所占比重達27%。據台積電預估，今年7奈米製程比重將逾3成，業績持續成長。5奈米製程將於下半年大量產出，全年營收比重將約1成，今年5奈米製程將可貢獻台積電超過1000億元業績，並且是推升台積電營運再創新高的主要動能。

(時報資訊)