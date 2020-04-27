勤業眾信（Deloitte）會計師事務所今（27）日發布《2020科技趨勢報告》，透析2021～2022年（未來18～24個月）科技發展趨勢。

勤業眾信觀察，新冠肺炎（COVID-19）疫情讓企業開始實施遠距辦公，並對IT系統進行檢視，許多企業也趁此機會加速數位轉型及導入敏捷式開發，數位分身、覺醒的系統架構與敏捷的財務規劃運用等新趨勢，可以成為企業執行相關導入的參考。此外，當企業在為後新冠肺炎的復甦做準備時，亦不能忽略人性體驗平台、科技倫理與信任等全球趨勢。

勤業眾信聯合會計師事務所資訊長（CIO）舒世明指出，新冠肺炎疫情持續延燒，遠距辦公、虛擬展會、雲端運用等需求以驚人的速度改變企業運作模式，每個企業與個人都必須要適應「新常態」，經濟活動下滑也為全球企業帶來衝擊，甚至創造史上首次負油價。企業除了緊縮度過難關，也不妨思考在行有餘力的情況，執行平常沒有機會做的數位化及敏捷式開發轉型，為復甦儲備動能。

舒世明說，台灣即將成立數位發展部會，持續推進數位化進程，加上政府陸續推出的振興紓困方案，都是後續觀察的重點，企業如果能配合台灣與國際在數位發展的趨勢發展，則可以達到事半功倍的效果。

(工商 )