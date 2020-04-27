不能差太多。外界一再批評紓困貸款，都只有公股銀行在衝刺，金管會主委顧立雄27日表示，上周已找民營銀行開會，到24日政策性貸款公股銀核貸率63％多、民營銀行36％多，核准率的確比公股銀稍為低一點，但在自辦貸款部分就「差不多」，公股銀是73％，民營銀亦有 63％多，整體是68％多。

立委賴士葆在財委會質詢時表示，紓困貸款核貸率公股銀行有6成以上，但民營銀行只有2成，已出現企業向公股銀行申請貸款，拿去還民營銀行的貸款。

顧立雄表示，在金管會上周找來民營銀行開會後，各銀行有些已成立專案小組，有些則成立紓困中心。即民營銀行亦動起來，會逐步拉近與公股銀行間的差距。

至於如何鼓勵銀行積極從事紓困貸款，顧立雄說，央行提供2千億元資金融通的部分，金管會已准許備抵呆帳提撥率由現行1％降為0.5％，且在中央存保費率上，也已提撥1.8億元，要給紓困貸款表現績優的銀行，提供實質補貼。

(工商 )