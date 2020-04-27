依據財政部統計，自2019年8月15日到2020年4月15日期間，依境外資金匯回管理運用及課稅條例申請匯回的案件共計327件，總金額共818億元。

若以財政部低推估（每年1,333億元）而言，目前資金專法上路八個月，申請匯回金額為818億元，達成率約61.3％，距離預期的66％仍有一段距離。

資誠（PwC）聯合會計師事務所稅務法律服務會計師洪連盛指出，使用專法匯回資金速度不如預期的原因有三項。第一，外匯專戶能做金融投資的額度僅有匯回金額的25％，金融投資管道較不具吸引力。

第二，直接投資產業的資金用途僅限於興建或購置符合規定的建築物及軟、硬體設備或技術，支出項目傾向重資本產業，與台灣推動知識經濟、高質量服務產業的趨勢有別。

第三，受新冠肺炎疫情影響，各產業陷入求生存的困境，專法資金回台的限制及可動用時效緩不濟急。

(工商 )