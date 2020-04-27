新冠肺炎疫情打亂2020年全球商用不動產投資步調，展望下半年，專業不動產投資顧問公司直指投資亮點及布局策略，將聚焦在收益型不動產，例如：辦公、工業地產，以及土地儲備等三大類。另外疫情也改變消費和工作模式，線上購物、線上辦公及會議需求殷切，在疫情風暴下，一般倉儲及冷鏈倉儲也躍居為明日之星。

高力國際27日指出，受台廠擴大在台產能，帶動產業發展契機，2019年全國土地與商用不動產買氣大爆發，全年成交總額突破4,000億元，創高力國際自2007年統計以來歷史新高。不過，2020年受到突如其來的新冠肺炎衝擊，全球景氣下行風險高，以及持續存在的美中貿易戰後續、地緣政治風險及兩岸關係等議題，都將影響台灣經濟表現，恐打亂房地產投資步調。

除了國際經濟情勢之外，國內變數還包括2019年六都投資動能已創歷史新高，後續擴張力道可能放緩，還有自用及投資型買方多已提早布局，且資產加值持續成長；在無進一步投資利多及疫情干擾下，預期今投資力道恐趨緩。

高力國際資本市場服務部執行董事黃正忠表示，2020年下半年的投資亮點及布局策略，將聚焦在收益型不動產，例如：辦公、工業地產，以及土地儲備等三大類。

高力國際董事總經理劉學龍表示，值得注意的是，此波疫情改變人們的工作及消費行為，減少外出接觸及消費，居家辦公及線上購物帶動使得當前宅經濟當道，則帶動一般倉儲及冷鏈倉儲需求。加上5G時代將要來臨，遠端工作需求增加，資料中心雖在台灣尚未發展成熟，但以中國大陸、香港及新加坡發展的軌跡來看，資料中心也將成為潛在投資機會。

(工商 )