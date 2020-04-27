不老男神宋承憲24日晚間做客韓綜《我獨自生活》，難得展現居家的一面，已獨居10年的他，早上醒來第一件事就是吃蘋果，他表示：「我每天一定會吃一顆蘋果。」接著他會外出慢跑，回到家再進行肌力訓練以及伸展運動。

做完運動後，他開始料理中餐，自製沙拉、吐司蛋和雞胸肉奶昔。宋承憲把煮熟的雞胸肉和蜂蜜、海帶粉、芹菜粉、五穀粉、花椰菜粉以及諾麗果粉一起打成奶昔，他表示很想使用新鮮的食材而不是用粉，但無法每天都這樣做。

宋承憲已43歲，但不論顏值還是髮量都不減當年，他透露自己的養身之道就是戒菸，「我一生中做得最好的事就是戒菸。」宋承憲說：「朋友之中，抽菸的人和不抽菸的人有很大的差別，抽菸的人老得快。」宋承憲與另一位男神蘇志燮是摯友，被問到誰比較帥，宋承憲笑答：「我們兩個是不同風格。」機智回應惹得主持群哄堂大笑。

宋承憲公開他在濟洲島上的生活。（圖／翻攝宋承憲IG）

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(中時電子報)