新冠疫情停賽期間，球王喬柯維奇(Novak Djokovic)提出一個互助計畫，由高排名選手募資幫助低排名的網球選手度過財務難關。喬帥說：「我賺的錢夠我吃很久很久了，但是低排名的選手可能陷入困境。」

男單排名第3的提姆(Dominic Thiem)卻拒絕提供援助，他對家鄉奧地利媒體說：「網球選手不會餓死，排名再低的也一樣，他們不是為了生存而打球。」

提姆甚至批評這些低排名選手沒資格獲得幫助：「他們沒把網球當成人生的第一優先，缺乏職業選手的態度，我為何要把錢分給這種人，我不如把錢捐給窮人和慈善團體。我們頂尖選手的錢不是從天下掉下來的，都是自己拚鬥來的，我沒看過有哪個工作會給我保障高薪與成就。」

喬柯維奇是男網球會領導人，當然先為自己弟兄們打算，費德勒(Roger Federer)、納達爾(Rafael Nadal)都支持他這項計畫，目標是募集450萬美元。提姆雖然狠心，但捐款本來就是個人意願，喬帥也不會強迫他。

提姆連續3年都打進1次大滿貫決賽，但都被喬帥與納達爾擊敗。奧地利累積1.5萬人感染新冠肺炎，1.2萬人康復，死亡542人。

(中時電子報)