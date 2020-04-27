立法院外交國防委員會22日通過臨時提案，針對海軍敦睦案染疫案成立專案調閱小組，民進黨今天提出復議，刪除由藍委原提案由國防部提供航舶日誌等文字，僅同意成立調閱小組，引發現場藍綠立委激辯，民進黨最後在人數優勢下，通過該項復議案。

海軍敦睦艦隊磐石艦染疫案因高層與基層官兵看法不一，立法院外交及國防委員會上周通過藍委提出的臨時提案，決議將磐石艦109年敦睦艦隊任務中之副長朝令、航泊日誌與士官紀錄簿及船位回報系統迴跡圖，各複製一份，送交外交及國防委員會，文書涉及保密部分，請國防部依相關保密規定辦理。

委員會同時決議成立109年敦睦艦隊磐石艦新冠肺炎染疫專案調閱小組，針對國防部及相關單位疏失進行專案調查。

外交國防委員會今天處理上周議事錄，民進黨立委王定宇針對上周臨時決議提出復議表示，該案上周並未由朝野充份討論，並另行提案，刪除原有由國防部提供航泊日誌與士官紀錄簿及船位回報系統迴跡圖等文字，僅保留對敦睦艦發生群聚感染事件，由外交國防委員會成立調閱小組。

此舉引發提案人呂玉玲不滿，認為上周在場委員都有經過充份討論，國防部相關官員也無異議，既然行政部門都同意，為何民進黨還要阻擋。

民進黨總召柯建銘則認為，藍委上周是趁著民進黨立委人數少時發動突襲，強調提復議案符合議事規則。綠委羅致政等人紛紛發言表示，調閱小組不應侷限於調閱哪些資料。呂玉玲等人則反駁，如果有要增加調閱的資料仍然可以增加，決議案的文字並沒有侷限性。

不過民進黨最後仍在人數優勢下，以7票贊成，5票反對，通過復議案。

(中時 )