國民黨立委賴士葆今日於立院財政委員會質詢表示，台灣新冠肺炎的普篩率在世界上算低，而近來台灣也向美國進口了一批快篩劑，可以學習韓國設快篩站。衛福部長陳時中回應，目前並沒有準確度夠高的快篩產品，若發生誤差反而會影響整體防疫策略。

賴士葆指出，相比全球近3百萬人、美國近1百萬人確診，台灣目前的新冠肺炎確診人數只有4百多人，那是因為台灣的篩檢率只有0.25％，相較於韓國1.17％、德國2.47％、美國1.65％，我們是非常低的一個數字。

賴士葆說，有些比較謹慎的民眾，如果出現咳嗽等症狀，也會希望可以篩檢確認，但現在想篩還沒辦法篩。陳時中回應，只要經過醫師評估，就可以篩檢。

陳時中說，以台灣目前病例數這麼少的情況下，若要做，那麼準確度要高，但目前台灣並沒有這樣的產品。美國進口的快篩劑，是準備當罹患率很高的狀況出現時，到時候篩檢的策略也會跟著調整。

(中時 )