挺韓直播主陳品宏遭週刊踢爆詐財韓粉，甚至有刑事妨害名譽的出庭紀錄，本人今早發文回應，「承認自己是有負債，但不用把他形容得跟乞丐一樣」，更強調，「若有借錢給他的韓粉，他會給5萬新台幣」。

據《民視》2019年7月報導，挺韓的陳品宏遭一名桃園戴小姐爆料，陳品宏原本說好，一起投資做清洗機具相關消毒行業，一股50萬，戴小姐後來看報表發現帳目很怪，錢疑似被陳品宏，挪去投資夾娃娃店，因此要求退股。但陳立下的借據，也沒按時還錢，造成很多合作投資的股東血本無歸。

挺韓直播主 陳品宏 在Youtube發文。(圖/翻攝自 陳品宏Youtube)

陳品宏今(27日)在Youtube平台發出聲明，回應周刊爆料和相關新聞，「今天起請大家幫忙尋找，有借錢給他的韓粉或頻道粉絲，只要借款給他1元就能獲得懸賞獎金：新台幣50000元」。

他表示，這件事情十萬火急，務必請大家一起幫忙尋找。另外他要強調：自己是負債，不用黑的像乞丐！他覺得整件事莫名其妙，弄得我傻傻分不清楚。

陳品宏自嘲，最近平均兩週有一次他的報導，他要開心嗎？原來媒體也愛追著自己跑，原來他都不知道自己這麼重要」。而陳品宏自2014年8月頻道創立以來，已累積1千9百多萬的觀看次數。

(中時電子報)