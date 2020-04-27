全球傳動專事生產滾珠螺桿、滾珠花鍵及線性滑軌等傳動系統元件，農曆年後持續接獲大陸5G及自動化設備業者短急單，法人預期，全年合併營收年成長上看20％以上，又有實施庫藏股題材，今(27)日股價上漲1.50元而以50.4元開出，目前股價呈現大漲走勢。

全球傳動從農曆年後以來，持續接獲大陸5G及自動化設備業者的短急單，3月合併營收2.51億元，比去年同期成長37.58％；第一季營收5.44億元，較去年同期增加8.10％。

全球傳動表示，大陸短急單挹注，大陸占全球傳動第一季合併營收比重攀升至七成以上，4月出貨上看2.6億～2.7億元，優於3月，全球傳動預先生產線性滑軌備庫存，經銷商若在月底前下單，可以立即出貨，出貨金額可望再提升，目前在手訂單13、14億元，集中在下半年至明年出貨。

全球傳動為自家股票護盤，本月17日董事會決議從4月20日至6月16日實施庫藏股，預計買回5,000張自家股票，每股買回價格區間36.0～66.0元，佔已發行股份5.17％。

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