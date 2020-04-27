新冠肺炎疫情持續衝擊企業經營。大陸國家統計局27日公布數據，3月份全國規模以上工業企業實現利潤總額人民幣（下同）3,706.6億元，年減34.9％。

1～3月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額7,814.5億元，年減36.7％，降幅比1～2月份收窄1.6個百分點。

大陸國家統計局工業司副司長張衛華解讀，隨著統籌疫情防控和經濟社會發展各項決策部署逐步落實落地，企業復工復產不斷加快，工業產品銷售開始回暖，企業利潤呈現一些積極變化。

一是多數行業利潤有所改善。3月41個工業大類行業中，28個行業利潤增速比1～2月份加快或降幅收窄，其中8 個行業利潤實現增長，比1～2月份增加4個。主要行業中，電子、酒飲料茶製造業利潤增速由負轉正。

二是先進製造業利潤改善比較明顯。三是生活必需品行業利潤大幅改善。四是私營、小型、外資企業利潤降幅不同程度收窄。

張衛華表示，同時應當看到，雖然3月份規模以上工業企業利潤狀況有所改善，但受市場需求尚未完全恢復、企業產品庫存上升較多、工業品價格持續回落、成本壓力依然較大等多重因素影響，工業企業利潤降幅仍然較大，盈利形勢仍不容樂觀。

(工商 )