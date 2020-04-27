檢警追查錢櫃起火原因 儲藏室1小時前曾被打開1秒 10:362020/04/27 中時 胡欣男 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 消防局火調人員上午回現場勘驗。（李文正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 檢警追查錢櫃林森店火災原因，據了解，查扣的店家監視器顯示，起火點是5樓儲藏室，與電梯施工處有段距離。起火前數小時，並無可疑人士進出儲藏室，大約9時許，電梯工程的工頭，曾經打開儲藏室的門，往裡頭看了1秒隨即關門，直到接近11時才發生火警報案。消防局火調人員上午重回現場，將進一步調查釐清起火原因。 儲藏室為何無故起火？裡頭存放哪些東西？因是最初起火點，已被燒毀，需靠鑑識還原，檢警下午也會再次勘驗，全案持續偵辦中。 (中時 ) #儲藏室 #原因 #檢警 #起火點 #電梯 也許您會感興趣 推薦閱讀 業者利多 電梯動力機械免關稅 04:092020/04/23 金融．稅務 出動200人力！警破獲近年最大山老鼠盜木集團 13:412020/04/23 社會 林森錢櫃火警 疑電梯施工釀災 13:112020/04/26 社會 錢櫃大火／工程部人員電梯內鑽孔 發現512包廂起火 15:052020/04/26 社會 錢櫃大火／廠商電梯施工 疑工人誤關消防設施電源釀悲劇 15:482020/04/26 社會 錢櫃施工挖空樓層 消防局：煙囪效應濃煙往上竄 15:492020/04/26 社會 獨家》錢櫃大火 施工人員出面喊冤！起火點為「對角處」 與電梯工程無關 16:392020/04/26 社會 錢櫃5死火警 監視器畫面顯示起火點位在施工樓層儲藏室 00:072020/04/27 社會 錢櫃大火釀5死 他發千字「逃生記」怒轟：罔顧人命到極點 09:062020/04/27 社會 錢櫃KTV大火奪5命 檢方下午勘驗火場釐清起火點 10:102020/04/27 社會 社會熱門新聞 竹科工程師命喪錢櫃 訣別電話：「爸…我出不去了！」 - 社會 正妹伴娘9分鐘愛愛片外流 男主角竟是閨蜜老公 - 社會 錢櫃大火林姓新手爸爸員工喪生 妻兒痛失丈夫慈父 - 社會 錢櫃大火釀5死 他發千字「逃生記」怒轟：罔顧人命到極點 - 社會 錢櫃大火／ 5大消防設備失靈 承包商供稱錢櫃3月要求關閉 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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