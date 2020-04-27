檢警追查錢櫃林森店火災原因，據了解，查扣的店家監視器顯示，起火點是5樓儲藏室，與電梯施工處有段距離。起火前數小時，並無可疑人士進出儲藏室，大約9時許，電梯工程的工頭，曾經打開儲藏室的門，往裡頭看了1秒隨即關門，直到接近11時才發生火警報案。消防局火調人員上午重回現場，將進一步調查釐清起火原因。

儲藏室為何無故起火？裡頭存放哪些東西？因是最初起火點，已被燒毀，需靠鑑識還原，檢警下午也會再次勘驗，全案持續偵辦中。

(中時 )