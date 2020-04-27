五大部件借屍還魂。（潘千詩翻攝）

交通部曾宣示，要在2030年花300億元讓大客車全面電動化，不過，立委林俊憲卻直指，有業者為請領補助，從大陸進口大客車、拖車等，被禁後竟將車體切成五大片進口，再借屍還魂組裝起來請領補助，至今已請領13億元，導致國內合法業者營業不下去，建議交通部明文禁止補助。

立委林俊憲質詢表示，政府為了環保，電動車、大客車、拖車都開始補助業者49％，但有業者發現有利可圖，從大陸進口大客車、拖車等。

林俊憲指出，補助有兩個目標，除了環保以外，還有扶持國內產業；經濟部於2017年12月間公文明定不准進口車體、引擎，財政部也禁止，但業者為了規避，竟將車體切成五片，運回台灣後借屍還魂，組裝起來去請領補助，本土業者發現後跟交通部抗議，但交通部竟然沒有作為，導致合法車體廠倒閉、資遣工人，也跑去進口。歷年補助已經13億元，環保署3億，交通部10億。

交通部路政司長陳文瑞表示，今年4月有開會，也認為不能請領補助，考慮在設定一個日落條款。

林俊憲痛批交通部，現在就不行補助了，一看就知道是亂來；林俊憲建議，因應這一波嚴重的疫情，各產業莫不遭受嚴重打擊，拖車、半拖車應立即禁止自大陸進口；同時由車體公會繼續實施車身主樑查驗並全面納管所有拖車、半拖車，並於新車檢驗時需出具證明得查核證明，這樣才能到嚴防大陸車魚目混珠的目標。

(中時 )