台北市林森北路錢櫃KTV昨天大火，造成5死，許多人都不知道若遇到火警，該如何正確逃生，消防署前組長林金宏表示，他看到錢櫃大火的第一個想法就是「如果我在現場，我會怎麼做？」林金宏指出，在看到走廊濃煙的情況下，第一件事就是立即關上門。

林金宏今天凌晨在臉書發文指出，根據從火場逃出的yuweime形容當時情況「聞到燒塑膠味、看到白色煙霧不斷從空調出風口冒出，一打開包廂門，走廊全都是白煙」，如果是他，第一件事會選擇立即關上門，第二件事就是關閉空調開關，第三件事打119，告知受困位置及人數。

林金宏說，從yuweime的敘述，很明顯當時房間內的狀況遠比房間外的走道安全，所以會立刻關上門，減緩房間惡化的速度。接下來會關閉空調，是因為很多火場都一再證明，空調是火災煙熱蔓延的路徑，尤其馬達還在運轉時，更會加速煙的流動，所以火災應變一定要關空調。因此住旅館時，除了會觀察安全門梯的位置外，一定會搞清楚空調怎麼關。

做好保護自己的措施後，一要打119告知受困位置，約定消防隊會用什麼方式通知，如果消防隊明確告知起火處是5樓、7樓還都是煙，很明顯一定有防火門沒關，此時逃離房間會面對更多危險，因此這時留在房間絕對是相對安全的做法，並持續與消防隊保持聯繫。至於塞門縫、用濕毛巾摀口鼻，他認為沒有壞處，但也沒有那麼必要，如果情境不一樣，有些做法可能也需要調整。

林金宏強調，當外面有濃煙時，關門避難、關閉空調、通知119，是活命最重要的三個步驟。

(中時電子報)