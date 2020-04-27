台北市林森錢櫃昨發生大火，不幸造成5人死亡。然而，台北市長柯文哲由於第一時間人在屏東，雖在得知消息後立刻返回台北，仍遭砲轟。對此，北市副發言人「學姊」黃瀞瑩則在臉書轉發一張照片，並表示「有些人是默默地在現場做事」。對於「學姊」發文，網友則不買單，更提出四大質疑，直呼「完全看不懂邏輯」。

錢櫃昨發生火災，柯文哲第一時間不在場，北市府則表示，柯於第一時間即掌握相關訊息，要求消防局長吳俊鴻坐鎮指揮，並請黃珊珊到場掌握狀況，柯則已由南部趕返中。然而，柯仍受到外界諸多批評，對此，黃瀞瑩昨轉發照片指出，「這是我的同事，事發後立刻衝到現場，隨時在群組更新現場狀況，還有更多辛苦的打火弟兄，都在第一時間投入救災工作，辛苦了」。照片中可見柯正前往事發現場，黃瀞瑩也反擊酸民，「透過網路上發文、打嘴砲很容易，但是，有些人是默默地在現場做事」。

對此，網友AIDM在PTT發文直呼「完全看不懂邏輯」。他提及，有人質疑消防人員做事嗎？所有都跟台北市府監督不周沒關係？所以大家都在忙著救人，就可以不必管台北市府有沒疏失？為何柯在南部？該網友認為，難道這些質疑都是嘴砲嗎？該網友並表示「究責無關嘴砲」。

許多網友也認同並表示「3月底安檢才過，然後火災發現有長時間缺失，這鍋要推給誰？」、「柯粉也是鑑識結果沒出來，不也在亂喊」、「打嘴砲不是民眾黨最會？」、「寫文青日記嗎？ 走政治就別只會清高那一招」、「學姊不管文字論述和口頭表達真的都有夠貧乏」。

(中時電子報)