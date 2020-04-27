受台廠擴大在台產能，帶動產業發展契機，2019年全國土地與商用不動產買氣大爆發，全年成交總額突破4千億元，創高力國際自2007年統計以來歷史新高。不過，2020年受到突如其來的新冠肺炎衝擊，全球景氣下行風險高，以及持續存在的美中貿易戰後續、地緣政治風險及兩岸關係等議題，都將影響台灣經濟表現，恐打亂房地產投資步調。除了國際經濟情勢之外，國內變數還包括2019年六都投資動能已創歷史新高，後續擴張力道可能放緩，還有自用及投資型買方多已提早布局，且資產加值持續成長；在無進一步投資利多及疫情干擾下，預期今投資力道恐趨緩。

不過，高力國際資本市場服務部執行董事黃正忠認為即便上半年房地產投資已被新冠肺炎疫情打亂，雖然短期內交易量將停滯，但應趁現在提早佈局，多看一些有潛力的標的。加上央行調降利率，是為穩定市場信心之表現；待疫情穩定之餘，可望吸引資金進入土地及商用不動產市場。黃正忠指出下半年的投資亮點及布局策略仍在收益型不動產如辦公及工業地產，以及土地儲備等三大類。辦公室的需求及租金仍會穩定成長，除大台北以外，台中市辦公室市場也邁入發展黃金期，尤其是經濟及商業重鎮的七期新市政商圈，不少建商在此大舉買地，專門打造企業門面升級、軟體科技業、回流台商等需求的頂級商辦，因此，黃正忠認為辦公大樓仍為穩健投資的最佳選擇。

至於，工業不動產仍是自用擴廠需求為主，高力國際董事總經理劉學龍認為此波疫情將使全球製造業供應鏈重整的趨勢持續，廠商也將投入生產設備自動化的投資，提高產品附加價值，台灣擁有良好的人才及研發能力，可望為台灣帶來新一波智慧工業不動產契機。劉學龍建議投資方可視產業需求及聚集屬性布局，其中北部仍以產業聚落桃園市與新北市為主；廠辦大樓則以台北市大內科最穩定發展，租金緩步上漲具投資潛力，而南港也將是下一個台北市產業發展熱點。另外還值得注意的是，此波疫情改變人們的工作及消費行為，減少外出接觸及消費，居家辦公及線上購物帶動使得當前宅經濟當道，則帶動一般倉儲及冷鏈倉儲需求。加上5G時代將要來臨，遠端工作需求增加，資料中心雖在台灣尚未發展成熟，但以中國大陸、香港及新加坡發展的軌跡來看，資料中心也將成為潛在投資機會。

(時報資訊)