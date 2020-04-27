台北市林森北路錢櫃大火，台北市長柯文哲因行程人在屏東，下午才趕抵火警現場，引發各界批評。對此，柯文哲的台大學弟、苗栗大千綜合醫院外科部主任馮啟彥為他抱屈，認為議題被政治化，請大家不要再抹黑了。

馮啟彥在臉書表示，忍不住要幫柯文哲洗刷冤屈，很多人攻擊台北錢櫃大火，市長卻跑去高雄搞造勢搞選舉，「錯！錯！錯！」因自己是當天司機，最有資格還原真相，「柯市長今天根本沒去高雄 ，是來枋寮關心漁民！」且柯文哲又不是選總統，幹麻大老遠從台北跑到屏東。

馮啟彥也指出3點，解釋為何柯文哲要到屏東。第一，屏東養殖業雖有世界一流技術，有頂級很好吃的石斑魚 ，卻因疫情無法內外銷而全面滯銷，地方漁民希望能透過柯市府，賣進台北市的家庭，畢竟台北市是全國最大的漁貨市場。

柯文哲昨到屏東枋寮關心漁民。（圖／摘自馮啟彥臉書）

第二，當地魚塭的海水供應管線，都是漁民自己亂牽，管線亂到妨害馬路，抽的又是近海的高污染海水，而且颱風一來全斷，當地漁民需要一個大型的海水供應站，但中央遲遲未做。

第三，火車站前的枋寮藝文特區經營不起來，全面收攤，藝術家們全散了，年輕的陳鄉長希望台北文化局可以來幫忙想辦法如何經營。

馮啟彥認為，柯文哲平日已經夠忙，假日還答應鄉長的請託來幫忙地方的經濟，且柯市長中午剛進餐廳一接到電話，就急忙趕回台北，還交待幕僚們慢慢把飯吃完，繼續交流。馮啟彥也呼籲大家，「不要再抹黑柯市長了 ！」

(中時電子報)