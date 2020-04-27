台南市佳里、麻豆區往返高鐵嘉義站的2條快捷公車新路線「橘9線」、「橘9-1」，即將於5月1日正式上線服務。市府交通局表示，新路線方案是參照營運紀錄，以及蒐集路線調整說明會的意見，擬定符合溪北地區民眾需求及期待的方案。

交通局局長王銘德表示，經分析3個月的營運紀錄後，新路線調整將由佳里轉運站發車，並分為橘9及橘9-1兩條路線營運。其中，橘9由佳里站經學甲、台84、國道一號前往高鐵嘉義站；橘9-1則由佳里站經麻豆轉運站、國道一號前往高鐵嘉義站，2條路線班次每日各7往返（14班次），共計每日往返28班次提供服務。

王銘德強調，路線調整後，所有的站位均保留不變，但對大部份的乘客而言，路線不彎繞，可在最短時間上國道，縮短乘車時間，部份地區票價也因路線長度縮短而調降，整體而言更符合當地民眾的需求。

交通局公共運輸處長吳俁之表示，路線調整後，現金票價由佳里至高鐵嘉義站為150元，由學甲至高鐵嘉義站為130元，由麻豆至高鐵嘉義站為130元，使用電子票證可享8公里26元免費，歡迎民眾多加利用。

(中時 )