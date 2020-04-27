新冠肺炎病毒肆虐全球，義大利亦為歐洲重災區之一，截至27日為止，確診案例達197675例、死亡則有26644人。一般染疫患者在症狀消失後，4周內的病毒檢測就會呈陰性；但義大利一名美豔女模比昂卡多布羅尤（Bianca Dobroiu）在經過56天之後的第6度採檢卻依舊呈陽性反應，令醫療團隊積極研究她的病歷，期望早日找出原因。

綜合外電報導，義大利23歲辣模多布羅尤，身材火辣在社群網站相當活躍。她在2月28日時高燒到40.7度被送往波隆那（Bologna）一處綜合醫院，經檢驗後確診新冠肺炎，成為義大利疫情爆發的首批染疫者之一。

她在醫院接受治療後情況好轉、症狀變輕，醫師讓她出院回家休養。然而，多布羅尤待在家中隔離的前4周，依然有被檢驗出新冠病毒陽性，第5周時檢驗結果不明，而在隔離的第6周後篩檢又呈陽性。對此，傳染病專家阿塔德（Luciano Attard）表示，多布羅尤情況良好，但檢測結果卻一直是陽性，目前團隊正在研究她的病歷，「就我們所知，義大利沒有人陽性那麼久的，總體來說，最多不超過4個禮拜」。

而多布羅尤本人則表示，自己目前未再出現任何新冠肺炎的症狀，身體也沒有不舒服的地方，就連住在一起的媽媽3次檢測也都為陰性所以並不擔心，只希望能快點恢復以往的生活。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)