「小豬」羅志祥與大陸網紅周揚青9年情告吹，周揚青還揭發羅志祥私生活淫亂、愷樂與小豬有不正當男女關係，掀起外界一片熱議，而羅志祥和愷樂相繼道歉後，周揚青今（27日）早則在小號再揭2個假帳號。

周揚青與羅志祥分手分得難看，除了揭發羅志祥私生活淫亂，還讓小豬和愷樂的地下情曝光，兩人也陸續發文向周揚青道歉，而周揚青在網上的舉動也受關注，不過她今早則是在微博的小號揭發2個名為「周揚青閨蜜」的帳號，直呼：「可以幫我把這兩個騙子號舉報了嗎？謝謝大家！他們好像會騙錢」。

周揚青小號微博全文。（圖／取材自周揚青小號微博）

仔細看周揚青的截圖，這2個名為「周揚青閨蜜」的帳號，在網上自稱是周揚青的好姊妹，把豬揚戀的相處細節說得煞有其事，但卻遭周揚青打臉，儘管有網友留言「這個騙得好明顯」，但周揚青仍表示：「但還是有人信」，語氣相當無奈。

周揚青一改日前在小號嗆辣開砲，她近幾則發文語氣平淡且隻字未提分手羅志祥一事，尤其是周揚青昨一如往常和粉絲道早安時，她文末卻貼了「END」符號，引發網猜是否暗示分手事件要「結束」。

(中時電子報)