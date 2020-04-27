錢櫃大火 內政部要求北市府移送檢調 10:422020/04/27 中時 周毓翔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 內政部次長花敬群（左）與國民黨立委鄭天財（右）。（取自國會頻道） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 錢櫃大火奪走5命，國民黨立委鄭天財今天在立院內政委員會質詢內政部次長花敬群之後有何處置？花敬群表示，火災詳細內容還是要看火場鑑定去掌握，但確實存在人為疏失，因此內政部將發文請台北市移送檢調做偵查，並要求所有地方政府一個月內針對KTV場所進行全面清查。 鄭天財追問，所謂移送，針對的對象是誰？是業者？包商？還是政府人員？花敬群表示，實質內容還是要跟地方政府確認，但之所以要做這樣的事，是為了以防有人脫產等等問題，請北市府依據情況移送。 (中時 ) #內政部 #移送 #政府 #錢櫃 #火災 #台北市 #鄭天財 也許您會感興趣 推薦閱讀 錢櫃火警 櫃買：請錢櫃儘速對外說明 15:142020/04/26 財經 恐怖起火點曝光！正要進錢櫃唱歌驚見這一幕 14:562020/04/26 生活 北市林森店大火 錢櫃聲明稿深表歉意 15:122020/04/26 生活 錢櫃大火林姓新手爸爸員工喪生 妻兒痛失丈夫慈父 17:352020/04/26 社會 錢櫃大火！柯文哲挨批第一時間不在場 網狂酸：連2天南部超前部署 18:162020/04/26 生活 錢櫃大火釀傷亡 羅智強痛批：草菅人命 20:222020/04/26 政治 錢櫃火災 好樂迪重訊：將待錢櫃釐清損失後再公告影響程度 21:532020/04/26 財經 在「這個」平行世界裡面錢櫃沒有失火 宅神一句話酸爆 00:262020/04/27 生活 3縣市KTV安檢 台南錢櫃被開勸導單 04:102020/04/27 社會新聞 錢櫃大火如何逃命？消防專家揭關鍵3步驟 10:402020/04/27 生活 政治熱門新聞 金正恩若驟然離世 于北辰驚爆台灣麻煩了 - 政治 台北錢櫃大火 命理師算柯P未來令人大驚 - 政治 高雄氣爆45億善款查到了？雄檢2案由曝光 網驚呼... - 政治 六都市長防疫滿意度 他居然贏鄭文燦 - 新聞 韓執政後高雄又出現嚇人場景 韓粉喊好怪 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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