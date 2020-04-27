錢櫃大火奪走5命，國民黨立委鄭天財今天在立院內政委員會質詢內政部次長花敬群之後有何處置？花敬群表示，火災詳細內容還是要看火場鑑定去掌握，但確實存在人為疏失，因此內政部將發文請台北市移送檢調做偵查，並要求所有地方政府一個月內針對KTV場所進行全面清查。

鄭天財追問，所謂移送，針對的對象是誰？是業者？包商？還是政府人員？花敬群表示，實質內容還是要跟地方政府確認，但之所以要做這樣的事，是為了以防有人脫產等等問題，請北市府依據情況移送。

(中時 )