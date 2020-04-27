新冠肺炎衝擊需求，加上儲油空間仍有不足疑慮，紐約原油期貨今(27日)早盤再度出現崩跌，一度重挫逾10%以上，截至台北時間10:30分，跌幅仍有6%以上，暫報15.814美元/桶。

上周石油期貨市場出現大幅動盪，5月紐約原油期貨出現大幅拋售，4月20日更是跌至負數，然在22日至24日，由於川普屢次放出拯救美國石油業者利多，此外，更在推特上威脅向伊朗開火，造成市場擔憂波灣局勢緊張，也讓油價出現連3天反彈。

上周五油價續漲，由於美國公布數據，油鑽井總數連續6周下降，持續激勵油市，紐約原油期貨收漲3%、達146.94美元/桶；布蘭特原油期貨上漲0.5%、報21.44美元/桶。不過在需求面仍未出現明顯利多，儲油空間不足問題也仍然未解，國際油價今早再現跌幅，跌幅一度超過10%、跌破16美元。

(中時電子報)