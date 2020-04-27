前新北市長朱立倫27日受邀參加「第四屆《Hit FinTech》金融科技產業高峰會」，他強調，這次的冠病毒對台灣是很大的機會，他認為未來在產業基本上一定會產生區域化的供應鏈，而不是全球化的供應鏈，同樣的線上支付、線上消費行為的大爆發，而金融科技、Hit FinTech重新出發，是大家共同面對的課題也是機會。

第四屆《Hit FinTech》金融科技產業高峰會27日於台中市長榮桂冠酒店長榮一廳舉辦， 《Hit FinTech》是台灣最早倡議金融科技議題的大型峰會，今年首度移師台中舉辦，由KNOWING新聞、幣特財經、鍶科技共同主辦。

朱立倫強調，這次的新冠病毒對全世界來說，絕對是有非常大的挑戰，過去台灣面對每一次疫情的防疫的挑戰，台灣的表現都能破冰，而事實上每次防疫挑戰之後，經濟的復甦也是政府、也是民眾認為最大的考驗。

他說，2003SARS、2009金融風暴以及H1N1之後，我們都看到台灣的經濟快速成長，包括金融產業、股市、房地產，在每次的疫情之後，所以他認為2020年新冠病毒，有多大的衝擊，就有多大的機會。

朱立倫也預言，未來在產業基本上，一定會產生區域化的供應鏈，而不是全球化的供應鏈，同樣的線上支付、線上消費行為的大爆發，以及金融科技、Hit FinTech重新出發，不管在台灣、在世界都能夠重新建構金融秩序、金融消費行為，這是我們共同面對的課題也是機會。

(中時 )