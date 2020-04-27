據財新周刊27日引述官方消息人士指出，中國銀行面向散戶發售的結構性理財產品「原油寶」的總體損失規模可能超過人民幣（下同）90億元。

原油寶早前因其掛勾的美國期油5月合約結算價跌至負數，導致投資者血本無歸並倒欠銀行大量債款。

報導指出，超過6萬名參與該產品的散戶投資者損失多達42億元的保證金。其中三分之一的投資者投資額超過5萬元。

報導表示，中行該產品多頭頭寸約有2.4至2.5萬手，一手為1,000桶原油，客戶倒欠中行58億元保證金。

(工商 )