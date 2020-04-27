中國銀行原油寶總損失規模超過人民幣90億 10:542020/04/27 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據財新周刊27日引述官方消息人士指出，中國銀行面向散戶發售的結構性理財產品「原油寶」的總體損失規模可能超過人民幣（下同）90億元。 原油寶早前因其掛勾的美國期油5月合約結算價跌至負數，導致投資者血本無歸並倒欠銀行大量債款。 報導指出，超過6萬名參與該產品的散戶投資者損失多達42億元的保證金。其中三分之一的投資者投資額超過5萬元。 報導表示，中行該產品多頭頭寸約有2.4至2.5萬手，一手為1,000桶原油，客戶倒欠中行58億元保證金。 (工商 ) #大量 #原油寶 #損失 #投資者 #中國銀行 也許您會感興趣 推薦閱讀 中行回應原油寶巨虧 不還錢納入徵信 11:462020/04/23 兩岸 交行：暫停記帳式原油產品新開盤交易 12:142020/04/23 財經 原油期貨最大受害者 04:092020/04/24 論壇廣場 油價暴跌 中行原油寶淪錢坑 04:092020/04/24 全球財經 美媒爆料：川普積欠中國銀行巨額債務 2022年到期 17:552020/04/25 兩岸 國外資產管理公司紛祭出「擺動訂價機制」 保護長線基金投資人 23:212020/04/25 財經 「原油寶」拖累 中行市值蒸發440億人民幣 04:092020/04/26 全球財經 AI串聯大數據 打造智慧交通 04:102020/04/26 財經焦點 獨家／疑死亡人數不斷增加 醫院將喊「333」 16:412020/04/26 社會 任正非：陸製造業處境艱困 不能有太多幻想 17:492020/04/26 財經 財經熱門新聞 驚！油價爆死劫 專家：散戶機會來了 - 財經 注意！5月賣股走人？大咖洩驚天秘密 - 財經 工商社論》全球既有貿易秩序正在加速脫鉤 - 財經要聞 - 工商時報 油價暴跌！美又1家石油商倒下 聲請破產 - 財經 對陸出口 傳須改註中國‧台灣 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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