麗寶Outlet Mall搶攻5/1勞動節連假商機，針對勞工朋友推出「500元振心消費抵用券」，預計發出總價值兩千萬元的消費抵用券！5/1至5/10勞工朋友們出示證件，就可以至服務台免費領取，每人限領一份!

麗寶Outlet Mall自5/1至5/10推出「500元振心消費抵用券」，共限量4萬份，內含5張面額100元的消費抵用券，無論是adidas、Under Armour、The North Face、ABCMart、FILA等超過50多家運動休閒品牌，或是cavalli、roots、GUESS、Levis、Jack&Jones、Earth Music、Life8、精品包款、眼鏡等100多家男女裝服飾配件，除原本超低Outlet折扣價外，通通再折抵100元。

隨著母親節腳步將至，往年大受歡迎的按摩椅品牌tokuyo、奧佳華、高島、Concern康生，除推出母親節限定買一送一優惠外，還能再享100元折扣，雙重優惠。

(工商 )