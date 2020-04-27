台中市串聯中科與水湳的「科湳愛琴橋」於今年初正式通車，不僅成為台中新地標，更有效疏解通往中科的車潮，原半小時車程現在縮短為5至10分鐘，打通中科與水湳智慧城兩大園區的任督二脈，也帶動水湳、北屯新興重劃區的房市。

據統計，2019年台中市前十大交易熱區，交易量總計近3.4萬棟，較前年多出近5000棟，交易量前三名分別為北屯、西屯與南屯區。有巢氏房屋研究發展中心資深研究員陳金萍表示，台中市居住環境佳、重大建設多、生活機能完善，吸引人口移居，帶動房價上揚，由於台中捷運綠線預計今年底全線通車，預料購屋需求將維持強勁。

而第一名的台中北屯區，因有74號快速道路行經，還有捷運綠線北屯總站，及台中鐵路高架化、科湳愛琴橋開通等交通利多加持，無論地價與買氣，近年均呈現水漲船高，去年買賣移轉共6296棟，成長14.1%，成為台中房市的亮眼焦點。

圖說：中科與水湳智慧城兩大園區的就業人口為當地房市帶來強而有力的基本盤。（圖／中時資料庫）

其中最受矚目的便是新市鎮「北屯機捷特區」，明星私校圍繞，大型醫療慈濟醫院在旁，還有已動工的好市多二店，生活機能豐富，再加上土地稀有且中科帶進龐大的就業人口紅利，各項交通建設到位，有效縮短車程。由於獎勵開發時程即將於年底到期，大型建商陸續卡位推案，包括鉅虹、登陽、惠宇、寶佳、達麗、總太、大漁、寶輝等，前後在此插旗建商就高達20家，可謂台中推案一級戰區。

雖然此區案量暴衝，銷況卻無冷場，普遍反應都還不錯。目前熱銷建案包括寶佳機構櫻花建設「櫻花巨人」、華太建設「怡居」、惠宇建設「惠宇VIEW」、泓瑞建設「水沐青華」等，而近年大舉北上推案的富宇建設，今年也回防台中推出總銷約30億元「富宇峰景」，22~35坪2~3房規劃鎖定首購族群，目前潛銷階段詢問度相當高。

鄉林集團董事長賴正鎰日前曾分享在北屯區14期重劃區一塊土地出價每坪57萬元，最後被其他建商用60多萬元買走，讓他直呼太誇張，推算起來未來每坪房價要快40萬元。

台中近年挾多起重大建設優勢，地價飛快飆漲，不只14期重劃區新推案開價將突破40萬元，也順勢帶動一旁的11期房市，每坪成交行情皆已突破3字頭；反觀目前北屯機捷特區行情約莫落在26-29萬元，後市追漲可期，也難怪不只建商搶進，更吸引購屋民眾趁便宜進場。

74號快速道路通車後，帶動沿線地價與房價穩步上漲。（圖／台中市政府）

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(中時電子報)