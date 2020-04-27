疫情6月底前結束？ 陳時中開示了 10:532020/04/27 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 衛福部長陳時中 （資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨立委曾銘宗今日於立院財政委員會質詢，有關新冠肺炎疫情，假設沒有意外，國內疫情在6月底前會不會告一段落。衛福部長陳時中聽完後呆了5秒，表示有這樣的可能性，但以全球來講就不太可能。 曾銘宗詢問，若假設沒有意外6月底疫情結束，到了秋冬時會不會又捲土重來。陳時中回應，近來WHO發表抗體無用論，要看在科學驗證後的結果。WHO近來說抗體可能沒辦法產生一定效果，進而疫苗研發、無效性增加，若如實，秋冬再度死灰復燃是必然的。 (中時 ) #曾銘宗 #陳時中 #疫情 #新冠肺炎 #WHO #台灣 #全球 #大陸 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 也許您會感興趣 推薦閱讀 海軍沒法定義務接受疫調？藍委罵陳時中爛透了 22:462020/04/23 政治 陳時中反對韓國瑜... 蔡正元批：開始耍官威 10:052020/04/24 政治 韓國瑜防疫出招 網驚陳時中崩盤？ 10:122020/04/24 政治 韓國瑜求援竟開槍 羅智強怒轟陳時中：扯後腿！ 12:072020/04/25 政治 雙標對待韓國瑜林右昌？他轟陳時中大小眼 14:362020/04/25 政治 韓國瑜防疫超車！陳時中跌神壇 網點出關鍵原因 15:172020/04/25 政治 外資趁亂併企業 歐洲嚴堵 04:092020/04/26 全球財經 拉美恐成全球疫情新震央 04:102020/04/26 國際大事 川普吹捧羥氯奎寧 美研究打臉 04:102020/04/26 國際大事 研製新冠疫苗 京企啟動臨床研究 04:102020/04/27 焦點新聞 政治熱門新聞 金正恩若驟然離世 于北辰驚爆台灣麻煩了 - 新聞 台北錢櫃大火 命理師算柯P未來令人大驚 - 政治 高雄氣爆45億善款查到了？雄檢2案由曝光 網驚呼... - 政治 六都市長防疫滿意度 他居然贏鄭文燦 - 新聞 韓執政後高雄又出現嚇人場景 韓粉喊好怪 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。