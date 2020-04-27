國民黨立委曾銘宗今日於立院財政委員會質詢，有關新冠肺炎疫情，假設沒有意外，國內疫情在6月底前會不會告一段落。衛福部長陳時中聽完後呆了5秒，表示有這樣的可能性，但以全球來講就不太可能。

曾銘宗詢問，若假設沒有意外6月底疫情結束，到了秋冬時會不會又捲土重來。陳時中回應，近來WHO發表抗體無用論，要看在科學驗證後的結果。WHO近來說抗體可能沒辦法產生一定效果，進而疫苗研發、無效性增加，若如實，秋冬再度死灰復燃是必然的。

(中時 )