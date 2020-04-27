約1950家上市櫃及興櫃公司將於6月底前召開股東常會，金管會雖指示集保結算所訂定防疫指引，仍呼籲投資人多採用電子投票取代親自出席。集保指出，投資人可透過3管道進行電子投票，為可協助防範疫情、並維護股東參與會議權益的最佳方式。

新冠肺炎疫情在全球持續延燒，台灣靠著超前布署、提高警覺等策略，嚴守國門防疫防線，成為各國借鏡的典範。雖然不必過於恐慌，但為避免群聚感染，中央流行疫情指揮中心仍建議民眾盡量減少出席公眾集會活動。

據證交法規定，目前約1950家上市、上櫃及興櫃公司需在6月底前召開股東常會。為降低群聚感染風險，金管會指示集保制定「因應防疫召開股東會之作業指引」，4月滾動式調整公布3.0版，明定進入股東會現場應配戴口罩並配合量測體溫，發燒者將禁止進入會場。

集保表示，股東可利用電子投票平台「股東e票通」採電子投票出席，既可參與股東會投票、捍衛自身權益，又能與中央共同防疫，攜手共護健康。目前股東可透過「集保e存摺」APP、證券商下單APP、「股東e票通」網站3種管道進行電子投票。

集保說明，透過「集保e存摺」APP，可在首頁「我的資產」下方點選快捷功能「股東e票通」，透過證券商下單APP則是進入後點選「電子投票」功能，即可導入平台，為較便利又快速的投票方式。

此外，股東亦可透過「股東e票通」網站進行電子投票，進入後點選一般股東身分、並選擇相對應憑證登入，其中自然人需備妥自然人憑證、券商網路下單憑證、網路銀行憑證其中任一、法人須備妥工商憑證、證期共用憑證其中任一。

(時報資訊)