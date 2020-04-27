生華科(6492)新藥CK2抑制劑--Silmitasertib(CX-4945)，在最新發表、由美國猶他州立大學抗病毒研究所(The Institute for Antiviral Research , Utah State University, IRA-USU)進行一項抗新冠病毒(SARS-CoV-2)潛力藥物的篩選實驗，從全球1670個已核准或臨床階段藥物中脫穎而出。IRA-USU團隊僅僅選出3個具強大療效抗新冠病毒潛力藥物，來自台灣生華科的新藥Silmitasertib雀屏中選。

IRA-USU團隊以人類腎臟皮質上皮細胞和支氣管上皮細胞，在感染後96小時運用共軛高通量顯微鏡拍攝藥物對被病毒感染後之細胞形態(morphology)變化，將其形態掃描並由深度學習演算法分析，該項研究結果指出，Silmitasertib除展現對病毒控制優異有效外，也不會造成細胞病變。此研究進一步稱Silmitasertib為高度專一性CK2蛋白激(酉每)抑制劑，透過加速SG (Stress Granule)應激顆粒的形成，可強化宿主細胞抗病毒環境；另外CK2抑制劑同樣也具抑制SARS病毒核衣殼在宿主細胞內的生成。

繼三月下旬生華科新藥Silmitasertib率先被美國加州大學舊金山分校的定量生物學研究所點名，具有抗新冠病毒潛力，四月初生華科和美國國衛院簽署協議，開展Silmitasertib一系列試驗，緊接著上週Silmitasertib在台灣被驗證有抑制冠狀病毒Covid-OC43病毒株具有有效性，如今再由美國抗病毒權威研究所IRA-USU團隊證實，Silmitasertib深具抗新冠病毒潛力。

生華科總經理宋台生博士表示，這是生華科新藥Silmitasertib第一次直接在Covid-19 (SARS-CoV-2)所展現的高效性。此外，IRA-USU團隊已經開發出特殊的基因轉殖改造倉鼠動物模型可被人類病毒包括新冠病毒（Covid-19）感染以測試藥物之效益，深切期待Silmitasertib接下來在動物和人體的臨床試驗有更進一步的結果。

(時報資訊)