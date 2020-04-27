根據媒體取得的公司內部信件，美國電動車大廠特斯拉管理層已要求加州費利蒙（Fremont）汽車工廠數十位員工，在4月29日周三重返工作崗位以重啟生產，無視於當地衛生機關為了防止新冠肺炎疫情擴散實施的封鎖令。

特斯拉要求員工復工的日期，也是該公司預計發布第一季財報的日子。

當地衛生機關已經下令至少到5月3日結束前，特斯拉該廠只能維持「最低基本運作」。阿拉米達郡警長辦公室發言人Sgt. Ray Kelly表示，費利蒙的相關公衛命令尚未有任何鬆綁，州與地方政府料將在5月3日以前就這項限制令是否延長、放寬或全面取消公布最新資訊。

根據當地政府下達的命令，特斯拉的費利蒙廠原本應該在3月19日就暫停汽車生產，以防止新冠肺炎疫情擴散，但特斯拉未遵守規定，一直到3月23日才停工。

報導指出，特斯拉費利蒙廠的員工雖然高興能重返工作，但也都對新冠肺炎疫情期間在工廠工作感到擔憂。截至4月29日，阿拉米達郡的新冠狀病毒確診人數達到1,468人，並已造成52人死亡。其中，費利蒙市的確診人數為98人。

(時報資訊)