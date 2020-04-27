時代力量民調有 52.1％的高雄市民支持罷免市長韓國瑜，前台北縣長周錫瑋接受POP Radio《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪表示，他認為韓國瑜現階段的心情上應是放得開，並認為韓國瑜做任何事問心無愧，就無需去管最後結果與成敗，「現在就是把市長該做的事努力去做」。

周錫瑋看罷韓案，他語重心長表示「台灣民主的悲哀是以醜化別人讓自已當選」，他提出對於民主的見解「應是人民自己的了解後選賢與能」，指出罷免的原則相仿，不應受外界刻意抹黑誤導。周錫瑋提出質疑，民進黨中央是否也在協助罷韓？蔡政府是否刻意引導民意方向？周錫瑋對執政黨提出警示，完全執政恐走向獨裁、破壞民主。

周錫瑋原先被看好在國民黨黨主席補選出線，後期轉而支持江啟臣參選。談到轉念過程，周錫瑋表示，當時有傳聞指稱他參選是為韓國瑜如遭罷免而鋪路，周錫瑋認為這種說法會傷害到韓國瑜，他不希望國民黨內產生對立，也不願見到韓國瑜遭罷免，「於是，我就宣布不參選黨主席補選」。

主持人黃暐瀚說，他知道有些沒參與補選的人，已在準備投入明年黨主席選舉。周錫瑋也說，他希望明年主席選舉，越多人參選越好，大家提出自己的想法，讓黨員選擇。

國民黨在總統大選後民心盡失，周錫瑋認為未來仍有許多因素會影響黨內發展，他強調民心會變，但應要走中道。周錫瑋認為國民黨應要主動提出政策、未來發展方向，都提出說法與實際執行，才能贏回民心。

(中時 )