大陸地方穩投資再迎利好！據陸媒第一財經報導，用於穩投資，補短板的第三批1兆元（人民幣，下同）地方政府專項債券（下稱專項債）額度已經下達至部分省市。有某大陸西部省分財政人士確認表示，已經收到第三批專項債額度，並要求在5月底發完。

此外，還有某中部省分財政官員表示，已經收到第三批專項債額度。另外，已經完成前兩批專項債發行的山東省近日也透露了5月分的發債計畫，其中，5月計畫發行760億元新增專項債。

此前，大陸財政部在去年底和今年2月提前下達了兩批2020年專項債，總額達到1.29兆元，目前地方基本完成了前兩批專項債發行。由於疫情期間大陸推遲兩會，全年專項債額度無法確定，為了充分發揮債券資金效益，大陸國務院近期兩度提及再提前下達一批（即第三批）專項債，第三批專項債經規畫後下達。

據專項債的用途設定，前兩批專項債投向了交通基礎設施、市政和產業園基礎設施等七大領域；而第三批專項債投向則有所優化。

大陸財政部副部長許宏才表示，專項債將優化資金投向，比如將國家重大戰略項目單獨列出、重點支持；增加城鎮老舊小區改造領域，允許地方投向應急醫療救治、公共衛生、職業教育、城市供熱供氣等市政設施項目；加快建設5G網絡、數據中心、人工智慧、物流、物聯網等新型基礎設施。

為了充分發揮專項債資金帶動社會投資效應，專項債可用作重大項目資本金比例從此前的20％提至25％，這意味著，專項債資金撬動效果更加明顯。根據中誠信國際的統計，今年第一季共有676.3億元專項債作為資本金，主要投向大陸130個項目。

對於第三批1兆元專項債，大陸財政部預算司一級巡視員王克冰要求，力爭5月底發行完畢，確保早發行、早使用、早見效，盡快形成對經濟的拉動作用。

有機構預計，5月將迎來約1兆元的地方政府債券發行高峰，單月發行量將創近年新高，貨幣政策也會通過降準等方式積極配合提供流動性支持；而第三批專項債並非最後一批專項債；目前，提前下達的三批次專項債規模總計2.29兆元，超過了去年全年的約2.15兆元。

對外經濟貿易大學教授毛捷分析稱，由於提前下達的新增債務額不能超過全年新增地方政府債務限額的60％；據目前已經提前下達2.29兆元專項債估算，今年全年專項債規模至少將超過約3兆8167億元，不少機構預計可能達到4兆元。

(旺報 )