五一連假將至，交通部觀光局日前推出「1968」APP，統計全台175處示警熱點，提供車輛、人潮即時更新，其中，台南市占27處成「全台之冠」。台南市長黃偉哲27日上午視察孔廟震後修復工程指出，「為什麼觀光局要跟台南市這麼過不去？」並遺憾稱這是在「汙名化台南」。

黃偉哲說，根據中央所提示的示警熱點，26日已責成觀旅局與警察單位前往視察，發現人潮並不多，「我們從早上一直看到下午，都沒幾隻小貓，結果還被列入人潮聚集的檢查點。」

他強調，南市府一直都依照中央的指示拚觀光，呼籲戴口罩、勤洗手，並保持社交距離，「如果觀光局的長官們，在台北市的冷氣房裡面，覺得台南市有哪些景點人潮過多的話，請聯繫市府，我們樂意提供相關資料照片佐證。」

黃偉哲解釋，可以去問問那些攤販，大家都是苦不堪言。他強調，防疫固然重要，台南市絕對也都是「順時中」，但國旅仍需要一線生機，「拚觀光有什麼不對、有什麼不好？」

另外，26日的林森錢櫃大火釀5死，同時也燒出KTV等娛樂場所的公安問題。黃偉哲26日也親率經發局、消防局等單位前往南市錢櫃稽查。他表示，未來並不會針對特定店家，而是全面性的檢查，南市公共安全設施的抽查絕對會是超前部署。

(中時 )