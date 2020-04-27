台南市後壁區一處玉米田，農民種植的玉米不僅植株死亡，玉米葉還呈現烤焦狀。（本報資料照片）

台南後壁玉米田鉻汙染案，環保團體批判台南市政府沒有依《土壤及地下水汙染整治法》及《廢棄物清理法》處理，市府環保局27日發表5點聲明，將要求地主暫時休耕，禁止耕作糧食作物，爐碴未移除前也會於場址周界外進行環境監測，並全力配合檢調追查，要求行為業者清理。

針對後壁區玉米田疑似受爐碴汙染案，市府環保局指出：

一、本案針對玉米田原生土壤、民井、地表水及爐碴石（粒）均以環保署公告的標準檢驗方法進行分析檢測，檢測數據結果皆低於相關標準。因原生土壤檢測值並未超過土壤汙染相關標準，不符土壤汙染場址公告標準，按照現有法令規定，未符合逕行公告為汙染控制場址的要件。

二、本案因農地現有爐碴存在，測量該地土壤檢測pH值達9.21，有未適農業生長耕作情形，市府本於風險控管及預警原則，兼考量檢調單位刻正進行偵查，為保全證據以利檢調單位追查釐清責任歸屬，市府農業局將要求本址地主暫時休耕，禁止糧食作物耕作。

三、有關農地休耕補償費用，目前環保署同意暫由土汙基金支應，日後如地檢署偵查確認行為人後，將要求行為人清除爐碴並追償農地補償費用。

四、市府後續將全力配合地檢署偵辦，依偵辦結果要求行為人依廢棄物清理法第71條負清理責任。

五、市府農業局認為，現階段最重要的是優先要求地主休耕，爐碴未移除前市府環保局也會於場址周界外進行環境監測。市府對於民眾食安議題及環境保護的立場均採嚴格標準，對於非農用土壤種植農作物，也以嚴謹立場處理，並持續配合地檢署偵辦，進行行為人追查及要求清理本址非農用土壤。

(中時 )