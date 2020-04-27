大葉大學受勞動部勞動力發展署中彰投分署的委託，辦理2020年度職能給力培訓計畫「製茶技術暨飲料調製技能培訓班」，27日在大葉大學舉行開訓典禮，計有25位民眾參加。因應龐大的茶飲就業市場，課程結合製茶、飲調與微型創業，幫助學員一技在手、受用無窮。

該典禮由中彰投分署輔導員許銘元、大葉大學推廣教育處長陳月娥，及食品暨應用生物科技學系主任李世傑共同主持。許銘元表示，感謝大葉提供專業訓練場地與優質師資協助培訓專業人才，以滿足產業人力短缺需求。

據經濟部統計處最新數據，國內餐飲業2018年營業額達到7,774億元，飲料店產業因連鎖手搖茶飲料店家數擴張，無論在營業家數、從業人數呈現高速成長，專業人力需求持續增加，但就業市場人才短缺嚴重，凸顯學員結訓後，在就業市場可一展所學專長。

陳月娥指出，本培訓班的術科場地，是政府認可的技術士檢定試場，敦聘具豐富教學、監評及國手訓練的老師進行授課，結合學校生資學院與觀光餐旅學院師資，提供學員最佳的學習環境與設備條件，訓練期間自今年4月27日至6月19日，共計300小時課程。

課程涵蓋微型創業，並結合丙、乙級技術士證照考試，學員可報考的證照包含製茶技術與飲料調製兩類，希望學員結訓後，考取合格證照，為自己職能加分，也可往創業發展，培訓期間，學校持續安排就業機會媒合，協助學員結訓後順利就業。

李世傑說，大葉大學積極落實大學社會責任，一方面以德國師徒制培養在校生就業競爭力，另一方面，希望善用教學資源，提供民眾學習機會，因此與中彰投分署合作，舉辦培訓班，課程涵蓋製茶知識、文化、化學、策展等，協助有意進入製茶產業及飲料調製的民眾，順利進入職場，為產業加分，為自己開展新的事業與工作機會。

(工商 )