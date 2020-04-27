中央大學台灣經濟發展研究中心今（27）日公布109年四月消費者信心指數(CCI)調查的總數為73.39點，與上月相較下降5.12點，除了六項分項指標再度全面下降的影響，「未來半年投資股票時機」分項大幅下降也拖累整體，該指標本月調查為44.10點，較上個月調查結果下降9.6點。

此項調查，顯示股民對於股市走升的希望渺茫。除此之外，中大台經中心指出，一般民眾普遍會感受到的「未來半年家庭經濟狀況」、「未來半年國內經濟景氣」，此次調查結果下降幅度分別排名第五、第六，四月份指數仍在88.55點、86.40點，在六項指標中仍相對高點。

值得注意的是，反映民眾對於購置不動產的指標之一「未來半年購買耐久性財貨時機」，本月下降幅度第二多，調查結果為97.55點，跌破樂觀分界點的100，顯示新冠疫情至今仍在各地流行，讓民眾開始警覺前景不妙，對於購屋等大額支出應改採保守態度。

(工商 )