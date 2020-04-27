獨派大老辜寬敏成立的「台灣制憲基金會」將推出兩項制憲公投，並預計將在30日送到中選會。對此，有評論認為，若民進黨不阻止，甚至明助暗助，讓制憲公投成案並投票，最終將逼大陸出手，兩岸走向攤牌之路。

「台灣制憲基金會」將推出兩項制憲公投，包括「您是否同意要求總統啟動憲法改造工程」、「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法」。台灣制憲基金會執行長林宜正表示，這兩項公投提案已各有3000多人提案，達到第一步驟的提案門檻，30日將送中選會。然而，中選會若完成審核，就會進入連署階段。至於第二步驟的連署門檻，則需要28萬9667人。第三步驟則是明年的8月28日，至少500萬人投同意票，且同意票數多於不同意票。據《中評社》報導，若制憲公投成案並投票，大陸恐出手，兩岸走向攤牌。

該評論提及，陸官媒近日發表題為「說透了！『武統』台灣什麼時候開始？解放軍專家權威解讀」的文章，具體列出觸發武統的6項條件，其中一項便是「台當局組織獨立公投、使祖國面臨分裂時」。該評論認為，「台灣制憲基金會」推出的制憲公投，形同「獨立公投」，將觸發大陸啟動武統，若這項公投落實，緊繃的兩岸關係將雪上加霜，台灣將陷入空前危機。

(中時電子報)