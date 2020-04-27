日本有6萬人訂了機票準備在4月底5月初的黃金周去沖繩度假，沖繩縣知事玉城康裕懇求大家取消原訂計畫。首里城、石垣島等觀光地已掛出「沖繩、休業中―（暫停營業中）」的告示，呼籲日本民眾「不要來沖繩」。

沖繩地方報報導，沖繩縣至今有138人感染新冠肺炎，沖繩縣擔心，這波遊客再來沖繩，5月恐怕疫情又要大爆發。除了知事拜託大家放棄去沖繩玩的念頭外，沖繩的年輕人也開始在網上推動請大家別去沖繩玩的「沖繩、休業中―」宣傳活動。活動主導人石垣綾音和北林大指出，沖繩4月上旬因境外帶進的病毒造成疫情擴大，縣政府已籲請各行各業暫停營業兩周，若再有境內境外人員往來，那麼兩周的努力可能會白費。

石垣表示，「並非拒絕大家來沖繩，而是『現在來沖繩彼此都快樂不起來』」。我們參考夏威夷的可愛島（Kauai）之作法，「可愛島呼籲遊客，『島本身放假，休息中！』。我們為了更容易地傳達同樣的訊息，而以『休業中』來表現」。

(中時電子報)