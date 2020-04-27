在第一季新冠肺炎擾亂全球後、時序進入第二季。展望未來，施羅德投資集團針對債券市場，表示全面看多企業債，其中又認為投資級債表現會優於高收益債。

施羅德投信認為，全球經濟於第二季陷入衰退機率大幅增加，歐美市場甚至會高達兩位數負成長，雖說各國政府政策出台後能有效減緩疫情衝擊，然現階段經濟活動大幅減緩，也直接影響各資產類別的表現，所以以高品質環球收息債基金核心布局投資等級債、衛星配置高收益債以及新興債，會是目前較佳的投資解決方案。

針對第二季債券市場，施羅德投資集團總結認為，中立看待政府債，全面看多歐美企業債。團隊認為，目前政府債的價值面非常昂貴，因為殖利率處於歷史低檔。

新冠病毒觸發全球經濟衰退，情況也可能持續惡化，並使貨幣政策保持在超寬鬆水準，整體對美國政府公債持中立看法，對英國公債也一樣，因為收益率持續處於低檔。英國的經濟復甦已被新冠病毒破壞，英國央行也祭出寬鬆政策。另外對德國公債持負面看法，因為目前為負收益率，且預期利率上升空間有限，而這將持續打擊金融產業。

還有是對日本公債也持負面消極看法，因其貨幣政策效果有限，再加上負利率債券，日本銀行的超寬鬆貨幣政策恐將持續更長一段時間。

在企業債券方面，則對投資級和高收益債都持高度正面肯定態度，惟更偏好投資級債。之前的無差別拋售大幅提高了這兩種企業債券資產的價值面吸引力。更重要的是，歐美和全球央行都致力於改善流動性問題，更史無前例的擴大資產收購範圍，因此認為高品質投資級債券將成為最受惠的資產類別。

由於美國聯準會也將購買被降評的墮落天使公司債，也看好高收益債券，價值面具吸引力，但未來仍將持續有降評和違約等的潛在風險。所以相較起來，更偏好歐美投資級企業債。

(旺報 )